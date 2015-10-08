В пылу ссоры.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 60-летнего жителя поселка Мишкино. Он подозревается в убийстве сына.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, преступление было совершено вечером 17 декабря 2016 года в одном из частных домов. Родственники поссорились, и отец выстрелил из охотничьего ружья в сына. Молодой мужчина скончался на месте.