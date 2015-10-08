В Зауралье отец застрелил сына21 декабря в 17:54
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В пылу ссоры.
Следователи возбудили уголовное дело в отношении 60-летнего жителя поселка Мишкино. Он подозревается в убийстве сына.
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, преступление было совершено вечером 17 декабря 2016 года в одном из частных домов. Родственники поссорились, и отец выстрелил из охотничьего ружья в сына. Молодой мужчина скончался на месте.
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