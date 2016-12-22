Ей удалось убежать.

26-летнего жителя села Большая Соснова подозревают в надругательстве над 15-летней школьницей. Он арестован.

Преступление было совершено вечером 17 декабря 2016 года, пишет газета "Местное время" со ссылкой на прокурора Большесосновского района. Подозреваемый спрятался за забор и наблюдал за девочкой. Когда она зашла в баню, он забежал за ней и набросился на жертву.

Школьница оказала педофилу сопротивление: она укусила его и убежала.

Родители девочки заявили в полицию, в скором времени подозреваемого задержали. Ему грозит до 15 лет лишения свободы, передает "Уралинформбюро".