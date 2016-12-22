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Пропавшую в Екатеринбурге молодую мать нашли мертвой21 декабря в 19:08

На Широкой Речке.

В Екатеринбурге в районе Широкой Речки была обнаружена мертвая женщина. По предварительной информации, это 25-летняя жительница Новоуральска Кристина Янова, пропавшая неделю назад.

По данным СМИ, ее предполагаемый убийца задержан, сейчас мужчину допрашивают.

"Мы ни подтверждаем, ни опровергаем эту информацию. Может быть, что-то будет озвучено завтра", - пояснил "Уралинформбюро" старший помощник руководителя регионального СУ СКР Александр Шульга.

Как ранее сообщалось, Кристина Янова приехала в столицу Урала на заработки, оставив дома мужа с маленьким сыном. Она устроилась продавцом. На сайте знакомств свердловчанка познакомилась с мужчиной, который пригласил ее на свиданье. В ночь на 14 декабря 2016 года Кристина ушла на встречу с ним и не вернулась.

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2 комментариев из 2 | смотреть все
Гриша Сегодня в 09:32

да это что такое в Екб творится с мужиками? уже знакомиться стало опасно для жзни

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Алекаендр Сегодня в 10:27

да это что такое в Екб творится с женщинами? имея мужа и детей, пошла на встречу с другим, ... до добра не доводит

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