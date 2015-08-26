Экс-главу пермского МФЦ отпустили из СИЗО21 декабря в 20:06
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Под домашний арест.
Экс-директор пермского Многофункционального центра Дмитрий Дымбрылов вышел из СИЗО.
21 декабря Ленинский райсуд Перми заменил ему меру пресечения на домашний арест. Смягчить наказание чиновнику попросили представители краевого УФСБ, передает "Уралинформбюро".
Дмитрий Дымбрылов является фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ). По данным УФСБ Прикамья, в течение 2014-2015 годов Дымбрылов и его заместитель Наталья Гладкова подписывали документы с завышенной стоимостью работ по строительству многофункциональных центров. Они похитили не менее 31,3 миллиона рублей.
В ходе расследования уголовного дела был арестован теперь уже бывший министр связи Пермского края Евгений Балуев. В конце ноября ему продлили срок содержания под стражей - до 1 февраля 2017 года.
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