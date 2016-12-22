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Кибермошенники увеличат навар на третьСегодня в 10:16

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Похитив 2,5 миллиарда.

Навар кибермошенников от краж из банкоматов в 2017 году увеличится на 25-30% и превысит 2,5 миллиарда рублей, сообщают "Известия" со ссылкой на гендиректора компании Digital Security Илью Медведовского.

По его словам, злоумышленники в основном используют два способа взлома банкоматов. Прямой путь - подключение через внешнюю панель устройства. В других случаях кибермошенники проникают во внутреннюю сеть финорганизации, внедряя вредоносное программное обеспечение, а потом с помощью фальшивых карт снимают средства, передает "Уралинформбюро".

По словам Ильи Медведовского, именно второй способ получит массовое распространение в 2017 году.

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