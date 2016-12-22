Чиновники в Зауралье предстанут перед судом за земельные махинацииСегодня в 12:59
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На 40 миллионов.
В Зауралье вскоре предстанет перед судом бывший первый замглавы администрации Кетовского района Анатолий Пиносов, обвиняемый в махинациях с землей. На скамье подсудимых также экс-директор ООО "Геоцентр" и три главы сельских советов района. Обвинительное заключение уже утверждено, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры.
По версии следствия, с 2011 по 2013 год главы Лесниковского и Введенского сельсоветов получили от директора "Геоцентра" полмиллиона рублей за незаконное предоставление 14 земельных участков общей площадью 15 гектаров. Они были оформлены в собственность по подложным документам.
В 2013 году Пиносов за 300 тысяч помог знакомому арендовать 3 участка площадью 4,1 гектара под предлогом создания питомника для декоративных культур. Затем земля была выкуплена по кадастровой стоимости, которая в несколько десятков раз меньше рыночной.
Кроме того, с 2011 по 2013 год Пиносов вместе с главами Введенского и Кетовского сельсоветов предоставили дачным кооперативам земли по площади больше положенного.
Ущерб бюджету в общей сложности превысил 40 миллионов рублей.
Злоумышленники в зависимости от их роли обвиняются в даче и получении взяток, злоупотреблении должностными полномочиями, служебном подлоге и мошенничестве.
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