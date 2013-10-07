Педофила посадили на 12,5 лет.

Суд вынес приговор 29-летнему жителю Пермского края. Он признан виновным в изнасиловании 13-летней девочки и проведет 12,5 лет в колонии строгого режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

С мая 2015 по 31 июля 2016 года осужденный дважды надругался над школьницей в машине.