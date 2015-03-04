В обмен на покровительство.

В Первоуральске управляющая компания "Жилищный сервис" оштрафована на 1 миллион рублей за дачу взятки чиновнику, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

С декабря 2013 по июль 2014 года учредитель и замдиректора УК Елена Казанко передала сотруднику администрации 464 тысячи рублей. Взамен начальник отдела жилищного хозяйства профильного управления мэрии Андраник Малхасьян обещал покровительство компании.

Стоит напомнить, что в конце 2014 года Елена Казанко была осуждена за мошенничество. Женщина направляла квитанции на оплату коммунальных услуг жителям домов, которые фактически находились в обслуживании других управляющих компаний. Ее приговорили к трем годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере 350 тысяч рублей.

В мае 2016 года Малхасьяна осудили за мошенничество и приготовление к нему на 2 года колонии общего режима и штрафу в 60 тысяч рублей. Его также лишили права занимать должности в органах власти, связанных с распорядительными и хозяйственными функциями.