В Челябинске отправлен за решетку спаливший храм язычникСегодня в 11:33
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Ущерб превысил 900 тысяч.
21 декабря 2016 года Калининский райсуд Челябинска вынес приговор Андрею Токуну, поджегшему храм. Он проведет 2 года в колонии строгого режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе областной прокуратуры.
Поджог строящегося храма в честь священномученика Петра митрополита Крутицкого был совершен в ноябре 2015 года. Токун - приверженец язычества - начертил на заборе стройки символы этнической религии и забросил бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью, но возгорания не произошло. Тогда язычник зашел внутрь, облил бензином стройматериалы и поджег.
Огнем было уничтожено имущество на 917 тысяч рублей.
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