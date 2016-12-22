Ущерб превысил 900 тысяч.

21 декабря 2016 года Калининский райсуд Челябинска вынес приговор Андрею Токуну, поджегшему храм. Он проведет 2 года в колонии строгого режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе областной прокуратуры.

Поджог строящегося храма в честь священномученика Петра митрополита Крутицкого был совершен в ноябре 2015 года. Токун - приверженец язычества - начертил на заборе стройки символы этнической религии и забросил бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью, но возгорания не произошло. Тогда язычник зашел внутрь, облил бензином стройматериалы и поджег.

Огнем было уничтожено имущество на 917 тысяч рублей.