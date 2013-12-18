На Южном Урале 17-летняя мать села за избиение младенца до смертиСегодня в 13:11
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Ее отправили в колонию на 5 лет.
17-летняя жительница поселка Метлино (Озерский ГО) проведет 5 лет в воспитательной колонии за избиение до смерти 3-месячного сына. За решеткой она будет лечиться у психиатра.
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, девушка забила младенца в ноябре 2015 года. Свою вину она отрицала, уверяя, что руку на мальчика поднял ее сожитель. Однако доказательств тому не нашлось.
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