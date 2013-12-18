Ее отправили в колонию на 5 лет.

17-летняя жительница поселка Метлино (Озерский ГО) проведет 5 лет в воспитательной колонии за избиение до смерти 3-месячного сына. За решеткой она будет лечиться у психиатра.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, девушка забила младенца в ноябре 2015 года. Свою вину она отрицала, уверяя, что руку на мальчика поднял ее сожитель. Однако доказательств тому не нашлось.