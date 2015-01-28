Новиков предпочел допросу пресс-конференцию?Сегодня в 13:55
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Интрига сохранится до завтра.
Бард Александр Новиков, которого сегодня следователи ждут на очную ставку по делу "Бухты Квинс", завтра намерен дать пресс-конференцию. Между тем пару дней назад пресс-секретарь заявляла "Уралинформбюро", что певец за границей и неизвестно, когда вернется.
Возникает масса вопросов - Новиков предпочел пресс-конференцию допросу либо он все же успеет забежать к следователям? Светлана Лаврентьева, официальный представитель Главного следственного управления ГУ МВД, которое ведет дело "Бухты Квинс", не отвечает на звонки.
Интрига - состоялся или нет допрос - сохранится до завтра, когда этот вопрос можно будет задать Новикову в лоб. "Александр Васильевич будет присутствовать на пресс-конференции лично", - заверила "Уралинформбюро" пресс-секретарь певца. Обсуждать планы шефа насчет визита к следователям она отказалась.
Личное присутствие Новикова на пресс-конференции подтвердила и руководитель пресс-центра "Интерфакс-Урал" Екатерина Градобоева.
У правозащитника Дмитрия Рожина другое мнение: "Интересно получается – сегодня, 22 декабря, Новикова ждут в ГСУ на допрос и, скорее всего, не дождутся из-за границы. Прилетит ли он на завтрашнюю встречу с журналистами? Вряд ли. Думаю, проведет в режиме видеоконференции".
Если Новиков все же появится в Екатеринбурге, его может ждать крутой поворот событий. "Если у следователей есть к нему вопросы, его может постичь судьба Шилиманова, мне так кажется", - отметил Рожин в беседе с "Уралинформбюро".
Бывший замминистра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов, фигурант дела "Бухты Квинс", сейчас находится в ИВС, 23 декабря ему изберут меру пресечения.
История обманутых пайщиков жилищно-строительного кооператива длится с 2010 года. Поверив А.Новикову, они вложили в ПЖСК 150 миллионов рублей, но обещанного жилья так и не увидели. Несколько лет дело безуспешно расследовала прокуратура, после серии скандалов и голодовки пайщиков в центре Екатеринбурга минувшим летом оно было передано в ГСУ полицейского главка.
Новиков упорно утверждает, что никаких денег не получал. Однако, согласно имеющимся в распоряжении редакции документам, именно он расписывался за миллионы рублей.
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