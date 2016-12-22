Заманив ее в частный дом.

В суд направлено уголовное дело в отношении двух жителей Невьянска. Они обвиняются в групповом изнасиловании 27-летней девушки, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Преступление было совершено в ночь на 18 октября 2016 года. Обвиняемые заманили в частный дом незнакомку и надругались над ней, после чего сбежали в Нижний Тагил. Спустя пять дней был задержан один из них, второго поймали 7 ноября.

Обоим грозит до 10 лет лишения свободы.