Двое свердловчан изнасиловали незнакомкуСегодня в 16:26
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Заманив ее в частный дом.
В суд направлено уголовное дело в отношении двух жителей Невьянска. Они обвиняются в групповом изнасиловании 27-летней девушки, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.
Преступление было совершено в ночь на 18 октября 2016 года. Обвиняемые заманили в частный дом незнакомку и надругались над ней, после чего сбежали в Нижний Тагил. Спустя пять дней был задержан один из них, второго поймали 7 ноября.
Обоим грозит до 10 лет лишения свободы.
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