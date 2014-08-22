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Суд над хирургом клиники "Доктор Плюс" начнется 27 декабряСегодня в 16:45

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Его обвиняют в гибели пациентки.

Процесс по делу хирурга екатеринбургской клиники "Доктор Плюс" Игоря Ноговицына стартует 27 декабря 2016 года, сообщили "Уралинформбюро" в Ленинском райсуде. Врача обвиняют в смерти пациентки.

В апреле 2016 года Ноговицын сделал пенсионерке плановую операцию по удалению полипов из носа. После хирургического вмешательства у женщины открылось кровотечение. Врач выбрал неверную тактику лечения, и горожанка скончалась.

Хирургу вменяется ч.2 ст.109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Ему грозит до 3 лет заключения. Сейчас врач находится под подпиской о невыезде.

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