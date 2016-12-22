СКР ищет свидетелей исчезновения влюбленной пары из ПрикамьяСегодня в 17:00
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За вознаграждение.
В Перми продолжается расследование уголовного дела об убийстве 22-летней Маргариты Лебедевой и 26-летнего Дениса Смирнова. Следователи ищут свидетелей их исчезновения, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.
"Просим откликнуться граждан, которые в ночь на 5 ноября 2015 года находились в районе деревни Заосиново Пермского района и либо видели машины, стоящие на обочине дороги, либо были очевидцами конфликтных ситуаций, либо слышали крики о помощи, либо располагают любыми и иными сведениями о совершенном преступлении", - говорится в обращении следователей.
За любую информацию, полезную следствию, обещают вознаграждение. Звонков ждут по телефонам: (342) 249-54-55, 212-66-40, 02.
Молодые люди исчезли более года назад после того, как сели в свой Ford. По некоторым данным, незадолго до этого они расстались. Через несколько дней машину нашли брошенной. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.
В середине апреля 2016 года прохожие нашли тело Смирнова в реке Каме. Спустя месяц в поле около деревни Заосиново был найден труп Лебедевой. Девушку задушили.
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