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Зарезавший жену и дочь екатеринбургский чекист должен выйти из СИЗОСегодня в 17:15

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Ходатайство о продлении ареста не поступало.

22 декабря 2016 года истекает срок ареста екатеринбургского сотрудника ФСБ Александра Игнатьева, подозреваемого в расправе над семьей. По данным СМИ, ему продлили срок содержания под стражей до весны 2017 года.

Тем временем в Екатеринбургском гарнизонном военном суде "Уралинформбюро" сообщили, что в ведомство не поступало соответствующего ходатайства. Военные следователи также не смогли подтвердить информацию.

Трагедия произошла утром 21 октября в доме на улице Токарей в уральской столице. Чекист зарезал супругу и 4-месячную дочь, а затем попытался покончить с собой. В живых осталась 7-летняя дочь Игнатьева. По некоторым данным, именно она вызвала скорую.

Мужчина признался в убийстве, но свою вину отрицает. Он заявил, что на такой шаг его толкнул вирус, внедренный через телефон.

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