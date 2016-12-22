Директора чебаркульского МУПа задержали за взяткуСегодня в 17:19
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В 200 тысяч рублей.
В Чебаркуле задержали директора МУП "Теплоком" Сергея Туманина. Он подозревается в получении взятки свыше 200 тысяч рублей.
По версии следствия, в течении 2015 года коммерческая организация, поставляющая уголь для муниципалитета, отгружала МУП меньше топлива, чем было положено по контракту. С.Туманин, являвшийся на тот момент главным инженером, умалчивал об этом за деньги.
В отношении него возбуждено уголовное дело по п."в" ч.5 ст.290 УК РФ (получение взятки). Решается вопрос о предъявлении Туманину обвинения.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР, расследуется дело и в отношении представителя коммерческой организации. Ему вменяется п."в" ч.4 ст.291 УК РФ (дача взятки).
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