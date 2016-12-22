В 200 тысяч рублей.

В Чебаркуле задержали директора МУП "Теплоком" Сергея Туманина. Он подозревается в получении взятки свыше 200 тысяч рублей.

По версии следствия, в течении 2015 года коммерческая организация, поставляющая уголь для муниципалитета, отгружала МУП меньше топлива, чем было положено по контракту. С.Туманин, являвшийся на тот момент главным инженером, умалчивал об этом за деньги.

В отношении него возбуждено уголовное дело по п."в" ч.5 ст.290 УК РФ (получение взятки). Решается вопрос о предъявлении Туманину обвинения.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР, расследуется дело и в отношении представителя коммерческой организации. Ему вменяется п."в" ч.4 ст.291 УК РФ (дача взятки).