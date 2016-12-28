От "Уралинформбюро".

2016 год в Екатеринбурге ознаменовался рядом громких криминальных событий. Под прицел силовиков попали как известные персоны из власти и бизнеса, так и рядовые горожане. Мы предлагаем вспомнить все.

1. Приговор года. 3 марта Свердловский облсуд вынес вердикт бывшему депутату Екатеринбургской гордумы Олегу Киневу. Его отправили на 16 лет в колонию строгого режима за организацию убийства пенсионерки Ольги Ледовской.

По материалам дела, экс-депутат заполучил трехкомнатную квартиру пожилой женщины, переписав ее на своего помощника Сергея Чувакова. После этого он за 100 тысяч рублей нанял киллеров Алексея Худоногова и Андрея Гусева. По имеющимся данным, Кинева с Ледовской познакомил мэр Евгений Ройзман, к которому она пришла на прием за помощью.

2. Арест года. 28 апреля Ленинский райсуд Екатеринбурга вынес решение об аресте теперь уже бывшего главы МУГИСО Алексея Пьянкова. Он является главным фигурантом уголовного дела о взятках и растрате в министерстве. В частности, речь идет о выкупе по завышенной цене здания на Репина, 5с в рамках подготовки Екатеринбурга к ЧМ-2018. Ущерб бюджету, по мнению следствия, превысил 50 миллионов рублей.

28 июня Пьянкова перевели под домашний арест, а 24 октября отпустили под залог в 2 миллиона рублей.

3. Палач года. В конце июля в Екатеринбурге пропала 22-летняя Кристина Медведева. Спустя три дня ее обезглавленное тело нашли на Широкой Речке, а затем и голову - в мусорном контейнере на Уралмаше.

Вскоре по подозрению в убийстве задержали 46-летнего таксиста. Он рассказал, что в ночь на 25 июля подвозил убитую в район улицы Громова. Во время поездки они решили покататься. Обвиняемый отвез девушку к водоему. Там они поссорились, мужчина избил Кристину до потери сознания и спрятал в багажнике. Почти сутки он возил ее по городу, затем купил нож и отрезал девушке голову.

4. Экстремист года. В августе на всю страну прогремело имя екатеринбургского блогера Руслана Соколовского. 22-летний молодой человек отправился в Храм-на-Крови за покемонами, а видео их ловли выложил на YouTube. Общественность больше всего возмутил не сам поступок Соколовского, а едкие комментарии, которыми он снабдил ролик.

Следователи завели уголовное дело по статьям "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" и "Нарушение права на свободу вероисповеданий, совершенное в местах, специально предназначенных для проведения богослужений".

В начале сентября молодого человека арестовали. Спустя несколько дней Свердловский облсуд отпустил его под домашний арест. Так как Соколовский прописан в Шадринске, его забрал к себе адвокат. Однако уже в конце октября блогера вернули в СИЗО - он нарушил условия домашнего ареста и общался с одним из свидетелей по своему делу.

5. Перестрелка года. 3 сентября 16 вооруженных мужчин приехали к дому бизнесмена Олега Шишова в Цыганском поселке. На помощь предпринимателю пришли его товарищи - братья Дутовы. Один из них открыл огонь по незваным гостям. Погибли два человека, еще семеро были ранены.

Возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство двух лиц", "Незаконный оборот оружия" и "Массовые беспорядки".

В настоящее время арестованы 9 участников перестрелки, в том числе предполагаемый зачинщик конфликта цыган Дима и его брат Вячеслав.

6. Силовик года. 21 октября в доме на улице Токарей сотрудник ФСБ Александр Игнатьев зарезал супругу и 4-месячную дочь, а затем попытался покончить с собой. В живых остался второй ребенок чекиста - 7-летняя девочка. По некоторым данным, она вызвала скорую.

Обвиняемого доставили в ГКБ №23 с ножевыми ранениями челюсти. После операции Игнатьев признался в убийстве, но свою вину отрицает. По его словам, он пошел на преступление из-за телефонного вируса. Есть вероятность того, что чекиста признают невменяемым.

7. Обвал года. Днем 9 ноября на Машиностроительном заводе имени Калинина между 42 и 10 цехами обрушилась кровля. По некоторым данным, на крыше после неоконченного ремонта хранились стройматериалы, а выпавший снег добавил массы - перекрытия не выдержали.

Погибли четыре человека, еще 14 пострадали. Во время разбора конструкций завалило одного из кинологов с собакой. Его удалось вызволить за считанные минуты, помощь медиков мужчине не понадобилась.

Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст.216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек). Задержан предполагаемый виновник ЧП – 43-летний руководитель двух фирм, ремонтировавших кровлю цехов.

8. Семейная драма года. В ночь на 29 ноября в квартире на улице Уральских Рабочих 15-летний школьник поругался с матерью и несколько раз ударил ее ножом. 46-летняя женщина скончалась на месте. Со слов подростка, она первая напала на сына, однако он смог увернуться и выхватить нож.

5 декабря юношу посадили под домашний арест. Он сбежал через два дня, угнав машину матери. Беглеца поймали в Челябинске вечером 8 декабря, а на следующий день арестовали. Он пробудет в СИЗО до 29 января 2017 года.

9. Водитель года. 11 декабря на улице Челюскинцев сотрудники ГИБДД остановили Mercedes-Benz Gelandewagen с азербайджанскими номерами. За рулем находился нетрезвый депутат свердловского Заксобрания Армен Карапетян. Он не стал проходить освидетельствование на состояние опьянения.

Более у того, у народного избранника не было с собой прав. Вместо этого он начал размахивать депутатскими корочками.

Следует отметить, что внедорожник Карапетяна сопровождал еще один Mercedes с его охранниками. Вышедшие из иномарки мужчины пытались помешать автоинспекторам, и последние вызвали подкрепление.

В отношении депутата были составлены два административных дела. Вопрос о лишении его прав суд решит в январе 2017 года.

Изначально Карапетян заявлял СМИ, что он находился в Москве и никак не мог быть участником ДТП. Отмалчивались и полицейские. Все заговорили после того, как в Сети появилось видео задержания депутата.

10. Бард года. 23 декабря Верх-Исетский райсуд отправил под домашний арест известного уральского шансонье Александра Новикова по обвинению в мошенничестве в крупном размере.

История, в которой оказался замешан бард, касается обманутых пайщиков жилищно-строительного кооператива "Бухта Квинс". В 2010 году люди, доверившись Новикову, вложили в ПЖСК 150 миллионов рублей. В итоге 70 человек оказались без жилья. При этом сам шансонье утверждает, что он не получал никаких денег. Однако, согласно имеющимся в распоряжении редакции документам, именно он расписывался за миллионы рублей.

В течение нескольких лет дело безуспешно расследовала прокуратура. После ряда скандалов и голодовки пайщиков в центре Екатеринбурга оно было передано в ГСУ полицейского главка.