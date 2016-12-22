В Челябинске черный риелтор умыкнула у банка 37 миллионовСегодня в 17:37
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Почти за год.
В Челябинске экс-директора риелторского агентства "Рифей" Ирину Полушину осудили на 6 лет и 8 месяцев лишения свободы за мошенничество.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе областной прокуратуры, в 2013 году женщина организовала преступное сообщество, куда вошли сотрудники банка, специалисты-оценщики и риелторы.
Сообщники Полушиной оформляли на подставных лиц кредиты на покупку жилья. При этом они предоставляли в банк фиктивные документы о трудоустройстве и доходах, а также заведомо ложные отчеты об оценке рыночной стоимости недвижимости. Таким образом в течение октября 2013 - июля 2014 года преступники умыкнули из банка более 37,2 миллионов рублей.
Полушина признана виновной в создании преступного сообщества (ч.1 ст.210 УК РФ) и мошенничестве в сфере кредитования, совершенном в крупном размере (ч.4 ст.159.1 УК РФ). Дела в отношении других участников сообщества расследуются.
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