Пьяный челябинец 3 часа держал в заложниках врачейСегодня в 18:37
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Требуя госпитализировать сына.
Челябинец 3 часа не выпускал врачей скорой помощи из квартиры, требуя госпитализировать его сына.
Медики прибыли в квартиру в Ленинском районе около 2 часов ночи. У мальчика диагностировали ОРВИ средней степени тяжести, в госпитализации он не нуждался. Однако подвыпивший отец начал размахивать перед врачами битой, требуя немедленно забрать ребенка в больницу.
По данному факту проводится проверка, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-группе УМВД по Челябинску.
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