Требуя госпитализировать сына.

Челябинец 3 часа не выпускал врачей скорой помощи из квартиры, требуя госпитализировать его сына.

Медики прибыли в квартиру в Ленинском районе около 2 часов ночи. У мальчика диагностировали ОРВИ средней степени тяжести, в госпитализации он не нуждался. Однако подвыпивший отец начал размахивать перед врачами битой, требуя немедленно забрать ребенка в больницу.

По данному факту проводится проверка, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-группе УМВД по Челябинску.