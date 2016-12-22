Екатеринбуржец сознался в убийстве Кристины ЯновойСегодня в 17:53
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Из Новоуральска.
Подозреваемого в убийстве 25-летней жительницы Новоуральска Кристины Яновой - Евгения Беляша арестовали на два месяца. 22 декабря 2016 года такое решение принял Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга, сообщила "Уралинформбюро" пресс-секретарь свердловской прокуратуры Марина Канатова.
Известно, что Е.Беляш признал свою вину. Ему готовятся предъявить обвинение.
Кристина Янова приехала в Екатеринбург на заработки, оставив дома мужа с маленьким сыном. Женщина познакомилась на сайте знакомств с Беляшом, который пригласил ее на свидание. В ночь на 14 декабря Кристина ушла на встречу. С тех пор ее больше никто не видел.
Спустя несколько дней тело женщины было найдено в районе Широкой Речки.
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