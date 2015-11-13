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Пермского педофила вычислили по ДНК спустя 4 года Сегодня в 17:45

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С момента преступления.

В Перми после четырех лет поисков задержали мужчину, подозреваемого в надругательстве над школьницей.

Как сообщили "Уралинформбюро" в краевом СУ СКР, педофил напал на девочку в подъезде вечером 6 июля 2012 года. С ее слов был составлен фоторобот. Сыщики проверили более тысячи человек, состоящих на ДНК-учете, пока не вышли на след.

34-летний задержанный арестован, в ближайшее время ему предъявят обвинение по п."б" ч.4 ст.132 УК РФ (иные насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14 лет).

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