Его задержали.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 33-летнего жителя Челябинска. Он обвиняется в надругательстве над 12-летней девочкой.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области, в 2014-2016 годах подозреваемый зарегистрировался в одной из соцсетей под вымышленным именем. С этой страницы он вел переписку сексуального характера со школьницей. Он уговорил девочку направить ему фотографии в обнаженном виде.

В настоящее время мужчина задержан. Решается вопрос о его аресте и предъявлении обвинения.