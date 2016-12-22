Челябинец выпросил у 12-летней девочки интимные фотоСегодня в 18:21
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Его задержали.
Следователи возбудили уголовное дело в отношении 33-летнего жителя Челябинска. Он обвиняется в надругательстве над 12-летней девочкой.
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области, в 2014-2016 годах подозреваемый зарегистрировался в одной из соцсетей под вымышленным именем. С этой страницы он вел переписку сексуального характера со школьницей. Он уговорил девочку направить ему фотографии в обнаженном виде.
В настоящее время мужчина задержан. Решается вопрос о его аресте и предъявлении обвинения.
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