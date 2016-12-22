Андрею Алешкину и Максиму Шевелеву.

Курганский горсуд вынес приговор руководству областной полиции – заместителю начальника УМВД Андрею Алешкину и главе управления экономической безопасности Максиму Шевелеву. Их признали виновными в получении взятки в особо крупном размере. Кроме того, Алешкина осудили за мошенничество, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Курганской области.

Судом установлено, что в 2012-2014 годах Алешкин и Шевелев получили взятки на общую сумму более 8,5 миллиона рублей. Они брали деньги с коммерческих структур, обещая покровительство.

Андрей Алешкин проведет в колонии строгого режима 10 лет, Максим Шевелев – 9 лет. Кроме того, каждый из них заплатит штраф в размере 6,4 миллиона рублей в пользу государства. Приговором суда полицейские лишены офицерских званий.