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Свердловчане забили знакомого поленомСегодня в 19:20

  • Текст

До смерти.

Жителей свердловского поселка Нейво-Рудянка обвинили в убийстве их знакомого.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР, трагедия произошла 10 декабря 2016 года. Мужчины 29 и 30 лет выпили и пришли в частный дом по улице Мичурина. Они потребовали от 37-летнего хозяина, чтобы тот отвез их в город. Получив отказ, один из злоумышленников нанес сельчанину несколько ударов поленом и ножом. Потерпевший скончался на месте.

Обвиняемые похитили из его квартиры ценные вещи, а также угнали автомобиль. Через некоторое время приятели бросили машину.

Молодых людей задержали спустя 2 дня. Сейчас они находятся под стражей.

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