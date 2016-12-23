Новиков поделился "впечатлениями" от допроса в ГСУСегодня в 08:08
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И ждет меры пресечения.
Вечером 22 декабря бард Александр Новиков все же явился на допрос в Главное следственное управление ГУ МВД по Свердловской области, куда его вызвали на очную ставку по делу "Бухты Квинс", передает "Уралинформбюро". Его визит к следователям до последнего был под сомнением, поскольку пресс-секретарь певца заявляла, что он за границей и неизвестно, когда вернется.
Очная ставка все же состоялась. На выходе Новиков поделится "впечатлениями" от допроса, заявив, что следственные действия - это нормальный процесс, а он ни в чем невиновен.
Между тем, по данным СМИ, шансонье уже предъявлено обвинение в мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ). 23 декабря решится вопрос о мере пресечения - следователи будут ходатайствовать о домашнем аресте.
Сегодня также решится вопрос о мере пресечения другому фигуранту дела "Бухты Квинс" - бывшему замминистра экономики Свердловской области Михаилу Шилиманову, который находится в ИВС.
История пайщиков, доверившихся шансонье, длится с 2010 года. Они вложили в ПЖСК 150 миллионов рублей, но остались ни с чем. Расследование затянулось на несколько лет, после серии скандалов и голодовки пайщиков минувшим летом за дело взялось ГСУ полицейского главка.
Новиков упорно утверждает, что никаких денег не получал. Однако, согласно имеющимся в распоряжении редакции документам, именно он расписывался за миллионы рублей.
Как ранее рассказала "Уралинформбюро" председатель жилищно-строительного кооператива Зиля Булатова, доказательств мошенничества в этом деле у следователей предостаточно. "В деле проведено огромное множество новых экспертиз. К примеру, оценка земельного участка. Почерковедческих экспертиз также было много сделано - выявили множество поддельных договоров", - сообщила она.
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