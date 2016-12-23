Челябинец нашел 6 кило наркотиков на прогулке с собакойСегодня в 08:21
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Находка тянет на 4 миллиона.
Житель Челябинска, гуляя с собакой по лесу, наткнулся на тайник с 6 килограммами наркотиков. Пакет был спрятан под деревом недалеко от поселка Малиновка в Сосновском районе.
Увидев подозрительный сверток, челябинец предположил, что это взрывчатка, и вызвал полицию, не раскрывая пакет. Там оказались наркотики, которые тянут на 4 миллиона рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе областного ГУ МВД.
Возбуждено уголовное дело.
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