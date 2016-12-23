Находка тянет на 4 миллиона.

Житель Челябинска, гуляя с собакой по лесу, наткнулся на тайник с 6 килограммами наркотиков. Пакет был спрятан под деревом недалеко от поселка Малиновка в Сосновском районе.

Увидев подозрительный сверток, челябинец предположил, что это взрывчатка, и вызвал полицию, не раскрывая пакет. Там оказались наркотики, которые тянут на 4 миллиона рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе областного ГУ МВД.

Возбуждено уголовное дело.