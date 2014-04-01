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Следователи заставили Новикова поменять планыСегодня в 09:00

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Не до пресс-конференций.

Пресс-конференция барда Александра Новикова, назначенная на 23 декабря 2016 года, не состоится. Фигурант дела "Бухты Квинс" должен был встретиться с журналистами в 10 утра, но сегодня утром руководитель пресс-центра "Интерфакс-Урал" Екатерина Градобоева сообщила, что мероприятие не состоится.

Накануне Новиков был допрошен в Главном следственном управлении ГУ МВД по Свердловской области. Его визит к следователям до последнего оставался под сомнением: пресс-секретарь певца заявляла, что он уехал за границу на неопределенный срок.

По не подтвержденным пока официально данным, Новикову уже предъявлено обвинение в мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ). 23 декабря решится вопрос о мере пресечения, возможно, следователи ограничатся домашним арестом, передает "Уралинформбюро".

Сегодня также решится вопрос о заключении под стражу другого фигуранта дела "Бухты Квинс" - бывшего замминистра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова, пока сидящего в ИВС.

История обманутых екатеринбургских пайщиков длится с 2010 года. Доверившись Новикову, они вложили в ПЖСК 150 миллионов рублей, но остались без крыши над головой. После многолетнего расследования в прокуратуре и волны протестов за дело взялось ГСУ полицейского главка.

Новиков продолжает заверять, что миллионов от пайщиков не получал. Хотя, согласно имеющимся в распоряжении редакции документам, именно он расписывался за деньги.

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