Следователи заставили Новикова поменять планыСегодня в 09:00
- Текст
Не до пресс-конференций.
Пресс-конференция барда Александра Новикова, назначенная на 23 декабря 2016 года, не состоится. Фигурант дела "Бухты Квинс" должен был встретиться с журналистами в 10 утра, но сегодня утром руководитель пресс-центра "Интерфакс-Урал" Екатерина Градобоева сообщила, что мероприятие не состоится.
Накануне Новиков был допрошен в Главном следственном управлении ГУ МВД по Свердловской области. Его визит к следователям до последнего оставался под сомнением: пресс-секретарь певца заявляла, что он уехал за границу на неопределенный срок.
По не подтвержденным пока официально данным, Новикову уже предъявлено обвинение в мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ). 23 декабря решится вопрос о мере пресечения, возможно, следователи ограничатся домашним арестом, передает "Уралинформбюро".
Сегодня также решится вопрос о заключении под стражу другого фигуранта дела "Бухты Квинс" - бывшего замминистра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова, пока сидящего в ИВС.
История обманутых екатеринбургских пайщиков длится с 2010 года. Доверившись Новикову, они вложили в ПЖСК 150 миллионов рублей, но остались без крыши над головой. После многолетнего расследования в прокуратуре и волны протестов за дело взялось ГСУ полицейского главка.
Новиков продолжает заверять, что миллионов от пайщиков не получал. Хотя, согласно имеющимся в распоряжении редакции документам, именно он расписывался за деньги.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
Сегодня в 09:05
Под Нижним Тагилом охотник подстрелил женщину на снегоходе
Она может остаться инвалидом.Сегодня в 09:00
Следователи заставили Новикова поменять планы
Не до пресс-конференций.Сегодня в 08:43
Чиновники решили не тянуть с удвоенным тарифом "Платона"
Нужны деньги в казну.Сегодня в 08:21
Челябинец нашел 6 кило наркотиков на прогулке с собакой
Находка тянет на 4 миллиона.Сегодня в 08:08
Новиков поделился "впечатлениями" от допроса в ГСУ
И ждет меры пресечения.Сегодня в 08:00
ГК "Титан" обязали предоставить общественности документы по проекту кремниевого завода
В Свердловской области.22 декабря в 23:15
Тюмень лишилась этапа Кубка мира по биатлону
От проведения отказался СБР.22 декабря в 19:58
В Кургане водитель грузовика пробил газовую трубу
И оставил без "голубого топлива" промышленный сектор.22 декабря в 19:40
В Екатеринбурге жители Сортировки остались без отопления
В 30-градусный мороз.22 декабря в 19:31
ФСБ устроила допрос вице-премьеру Пермского края
Олегу Демченко.22 декабря в 19:20
Свердловчане забили знакомого поленом
До смерти.22 декабря в 19:05
Екатеринбурженка скончалась в здании "Почты России"
На Бебеля.22 декабря в 18:53
Артемовский ГО возглавил Андрей Самочернов
Вариантов было немного.22 декабря в 18:51
В Екатеринбурге молодую мать поймали на занятии проституцией
Женщине не хватало средств на содержание ребенка.22 декабря в 18:41
Морозы задержали десятки самолетов в Югре и на Ямале
Столбики термометров опустились ниже 40 градусов.
-
22 декабря в 13:55
Новиков предпочел допросу пресс-конференцию?
Интрига сохранится до завтра.20 декабря в 09:43
Новиков готовится к очной ставке по делу "Бухты Квинс"
Его бизнес-партнер Шилиманов задержан.29 июля в 16:58
Бард Новиков удивил полицию неожиданным признанием
По "Бухте Квинс".01 апреля 2014 в 13:59
Мэра Екатеринбурга Ройзмана вызвали на допрос в полицию
По делу о хищении икон.
Главные новости
- Сегодня в 09:00Следователи заставили Новикова поменять планы
- Сегодня в 08:08Новиков поделился "впечатлениями" от допроса в ГСУ
- 22 декабря в 23:15Тюмень лишилась этапа Кубка мира по биатлону
- 22 декабря в 18:18По примеру Куйвашева: губернатор Прикамья распускает правительство
- 22 декабря в 17:53Екатеринбуржец сознался в убийстве Кристины Яновой
Аналитика
Серов спокоен. До первой свиньи
Что скажет прокуратура?
Встаньте, дети, в хоровод! В детсадах нет места
Екатеринбург не решил задачу Путина.
Прокуратуре невдомек
Что исполнил Куйвашев