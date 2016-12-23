Курганцу грозит пожизненный срок за убийство парализованногоСегодня в 09:52
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На набережной Тобола.
Курганец может получить пожизненное лишение свободы за расправу над парализованным бездомным.
Убийство произошло в июле 2016 года на набережной реки Тобол. Пьяный прохожий набросился на бомжа в кресле-коляске, до смерти избив его палками.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры, обвинительное заключение по уголовному делу уже утверждено. Курганцу вменяется п."в" ч.2 ст.105 (убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). Материалы направлены в Курганский областной суд.
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