Виновным грозит 5 лет колонии.

По факту гибели лаборантки Тимофеевского каменного карьера, расположенного на территории Коркинского разреза, возбуждено уголовное дело. Виновнику грозит до 5 лет заключения по ч.2 ст.216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности смерть человека).

Прокуратура признала это решение законным и обоснованным, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе южноуральского надзорного ведомства.

Трагедия произошла 21 ноября 2016 года. 67-летняя женщина пришла на работу и вскоре перестала отвечать на звонки мужа. Взволнованный мужчина пришел в лабораторию и нашел жену мертвой. Согласно заключению эксперта, смерть женщины наступила от отравления угарным газом, который скопился в помещении в результате горения угольных пластов в карьере.

Под помещением лаборатории, где работала погибшая, находится тоннель, который ранее использовался для транспортировки угля из разреза в накопитель. В октябре 2016 года входы в него были засыпаны глиной.

Виновным грозит до 5 лет лишения свободы.

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