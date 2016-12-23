Гибель лаборантки в Коркинском разрезе вылилась в "уголовку"Сегодня в 11:04
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Виновным грозит 5 лет колонии.
По факту гибели лаборантки Тимофеевского каменного карьера, расположенного на территории Коркинского разреза, возбуждено уголовное дело. Виновнику грозит до 5 лет заключения по ч.2 ст.216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности смерть человека).
Прокуратура признала это решение законным и обоснованным, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе южноуральского надзорного ведомства.
Трагедия произошла 21 ноября 2016 года. 67-летняя женщина пришла на работу и вскоре перестала отвечать на звонки мужа. Взволнованный мужчина пришел в лабораторию и нашел жену мертвой. Согласно заключению эксперта, смерть женщины наступила от отравления угарным газом, который скопился в помещении в результате горения угольных пластов в карьере.
Под помещением лаборатории, где работала погибшая, находится тоннель, который ранее использовался для транспортировки угля из разреза в накопитель. В октябре 2016 года входы в него были засыпаны глиной.
Виновным грозит до 5 лет лишения свободы.
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