Бизнесмен из Нижней Туры сел на 10 лет за убийство на пилорамеСегодня в 10:07
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Он подстрелил знакомого.
Суд вынес приговор предпринимателю из Нижней Туры, подстрелившему знакомого из карабина. Олег Воронов признан виновным в убийстве и проведет 10 лет в колонии строгого режима. Кроме того, бизнесмен должен заплатить по 1 миллиону рублей двум дочерям погибшего, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.
Преступление было совершено на территории пилорамы 9 марта 2016 года. Предприниматель выстрелил 43-летнему мужчине в грудь и живот. Затем он сел в машину и оттуда выпустил еще две пули. Спустя два дня потерпевший скончался в больнице. Предприниматель сам сдался полиции, заявив, что был пьян.
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