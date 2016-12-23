Он подстрелил знакомого.

Суд вынес приговор предпринимателю из Нижней Туры, подстрелившему знакомого из карабина. Олег Воронов признан виновным в убийстве и проведет 10 лет в колонии строгого режима. Кроме того, бизнесмен должен заплатить по 1 миллиону рублей двум дочерям погибшего, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Преступление было совершено на территории пилорамы 9 марта 2016 года. Предприниматель выстрелил 43-летнему мужчине в грудь и живот. Затем он сел в машину и оттуда выпустил еще две пули. Спустя два дня потерпевший скончался в больнице. Предприниматель сам сдался полиции, заявив, что был пьян.

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