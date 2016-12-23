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Директора чебаркульского МУПа взяли под стражуСегодня в 10:50

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На 2 месяца.

Директора чебаркульского МУП "Теплоком" Сергея Туманина взяли под стражу на 2 месяца, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Следователи предполагают, что в течение декабря 2015 - июня 2016 года Туманин получил от руководителя коммерческой организации взятку в размере 213 тысяч рублей. За эти деньги он принимал уголь в меньшем объеме, чем предусмотрено контрактом.

Против директора МУПа возбуждено уголовное дело по п."в" ч.5 ст.290 УК РФ (получение взятки). Представителю коммерческой организации грозит срок за дачу взятки.

Ранее по теме:
Директора чебаркульского МУПа задержали за взятку

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