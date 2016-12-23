Екатеринбуржцы отсудили у больницы миллион за смерть 3-летней дочериСегодня в 12:02
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Лиза не вышла из комы после лечения зубов.
Екатеринбургская детская больница №9 компенсирует семье Епифановых моральный вред за гибель трехлетней Лизы. По данным СМИ, сумма выплаты превысит 1 миллион рублей. Как уточнили "Уралинформбюро" в пресс-службе Железнодорожного райсуда, решение принято 22 декабря 2016 года, иск удовлетворен частично.
Девочка впала в кому в январе 2015 года после общего наркоза, который сделали перед лечением кариеса. В том же году, пока малышка была жива, ее родители отсудили у медучреждения 2,1 миллиона рублей компенсации. В июне 2016 года Лиза скончалась не приходя в сознание, и семья подала новый иск.
Стоит напомнить, что 34-летнему врачу-анестезиологу, который ставил маленькой пациентке наркоз, предъявлено обвинение. Ему вменяют причинение смерти по неосторожности.
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Екатеринбургскому врачу предъявили обвинение в гибели 3-летней Лизы
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