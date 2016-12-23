Лиза не вышла из комы после лечения зубов.

Екатеринбургская детская больница №9 компенсирует семье Епифановых моральный вред за гибель трехлетней Лизы. По данным СМИ, сумма выплаты превысит 1 миллион рублей. Как уточнили "Уралинформбюро" в пресс-службе Железнодорожного райсуда, решение принято 22 декабря 2016 года, иск удовлетворен частично.

Девочка впала в кому в январе 2015 года после общего наркоза, который сделали перед лечением кариеса. В том же году, пока малышка была жива, ее родители отсудили у медучреждения 2,1 миллиона рублей компенсации. В июне 2016 года Лиза скончалась не приходя в сознание, и семья подала новый иск.

Стоит напомнить, что 34-летнему врачу-анестезиологу, который ставил маленькой пациентке наркоз, предъявлено обвинение. Ему вменяют причинение смерти по неосторожности.

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