Силовики нагрянули в администрацию АлапаевскаСегодня в 11:53
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Из-за хищения леса.
22 декабря 2016 года силовики нагрянули в администрацию Алапаевска. Информацию о визите полицейских подтвердил "Уралинформбюро" руководитель пресс-службы свердловского ГУ МВД РФ Валерий Горелых.
По его словам, в мэрии работали оперативные сотрудники подразделения по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции. Они провели выемку документов в рамках ранее возбужденного уголовного дела по факту хищения леса.
"Об итогах расследования говорить пока преждевременно - работа находится на первоначальной стадии. Вчерашние оперативно-следственные мероприятия направлены на установление лиц, причастных к хищению древесины в местных лесных угодьях", - сказал В.Горелых.
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