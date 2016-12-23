Из-за хищения леса.

22 декабря 2016 года силовики нагрянули в администрацию Алапаевска. Информацию о визите полицейских подтвердил "Уралинформбюро" руководитель пресс-службы свердловского ГУ МВД РФ Валерий Горелых.

По его словам, в мэрии работали оперативные сотрудники подразделения по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции. Они провели выемку документов в рамках ранее возбужденного уголовного дела по факту хищения леса.

"Об итогах расследования говорить пока преждевременно - работа находится на первоначальной стадии. Вчерашние оперативно-следственные мероприятия направлены на установление лиц, причастных к хищению древесины в местных лесных угодьях", - сказал В.Горелых.