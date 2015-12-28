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Травившую сына жительницу Асбеста заподозрили в убийстве двух детейСегодня в 12:49

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Которым был всего год.

Следователи возбудили новое уголовное дело в отношении 37-летней жительницы Асбестовского ГО, травившей своих детей крысиным ядом. Елена Кордюкова подозревается в убийстве двух малолетних сыновей, рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. Ей грозит до 20 лет лишения свободы.

По версии следствия, с августа 2005 по апрель 2006 года женщина давала годовалому ребенку препарат с содержанием крысиного яда, из-за чего он скончался. С ноября 2012 по апрель 2015 года мать таким же способом отравила другого годовалого сына.

Женщину поймали только год назад, когда в реанимацию попал ее 8-летний ребенок. Кордюкова давала сыну этот же препарат. Она наставила на том, что делала это в лечебных целях. В больнице выяснилось, что дозировка в 30 раз превышала допустимую.

Свердловчанку арестовали 28 декабря 2015 года. Экспертиза признала ее вменяемой. Е.Кордюковой предъявили обвинение в покушении на убийство малолетнего. В ходе расследования выяснилось, что ранее у нее погибли трое детей и мать. Началась проверка обстоятельств их смерти.

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