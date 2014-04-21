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В Прикамье бухгалтер детсадов похитила 12 миллионов Сегодня в 13:51

  • Текст

Она села на 9,5 лет.

Суд вынес приговор главному бухгалтеру четырех детсадов и школы Краснокамска Наталье Малковой. Она признана виновной в мошенничестве и проведет 9,5 лет в колонии общего режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

С 2011 по 2015 годы женщина перечисляла на свои банковские карты деньги, предназначенные для выплаты стимулирующих надбавок педагогам, а также на содержание образовательных учреждений. При этом она заверяла руководство, что финансирования от учредителей по данным статьям нет.

Н.Малкова ежемесячно начисляла себе около 250 тысяч рублей. В общей сложности она похитила более 12 миллионов рублей.

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