В Прикамье бухгалтер детсадов похитила 12 миллионов Сегодня в 13:51
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Она села на 9,5 лет.
Суд вынес приговор главному бухгалтеру четырех детсадов и школы Краснокамска Наталье Малковой. Она признана виновной в мошенничестве и проведет 9,5 лет в колонии общего режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Пермского края.
С 2011 по 2015 годы женщина перечисляла на свои банковские карты деньги, предназначенные для выплаты стимулирующих надбавок педагогам, а также на содержание образовательных учреждений. При этом она заверяла руководство, что финансирования от учредителей по данным статьям нет.
Н.Малкова ежемесячно начисляла себе около 250 тысяч рублей. В общей сложности она похитила более 12 миллионов рублей.
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