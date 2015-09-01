Челябинскому зэку-педофилу дали 18 лет за развращение школьницыСегодня в 14:10
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Через соцсети.
В Челябинске зэка-педофила приговорили к 18 годам заключения за развращение 12-летней школьницы, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР.
27-летний Дмитрий Бояринцев отбывал наказание за педофилию в ИК №6 Копейска. В августе 2015 года он с незаконно пронесенного в колонию телефона создал в соцсети страницу и завел переписку сексуального характера с 12-летней незнакомкой. Она отправляла ему свои снимки в обнаженном виде.
Бояринцев получил еще один срок.
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