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Челябинскому зэку-педофилу дали 18 лет за развращение школьницыСегодня в 14:10

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Через соцсети.

В Челябинске зэка-педофила приговорили к 18 годам заключения за развращение 12-летней школьницы, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР.

27-летний Дмитрий Бояринцев отбывал наказание за педофилию в ИК №6 Копейска. В августе 2015 года он с незаконно пронесенного в колонию телефона создал в соцсети страницу и завел переписку сексуального характера с 12-летней незнакомкой. Она отправляла ему свои снимки в обнаженном виде.

Бояринцев получил еще один срок.

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