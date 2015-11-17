Новиков приехал в судСегодня в 14:58
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С часовым опозданием.
Бард Александр Новиков, которому сегодня изберут меру пресечения, явился в Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга с почти часовым опозданием. Заседание должно было начаться в 14.00.
Новиков успел пообщаться с журналистами, передает корреспондент "Уралинформбюро". В частности, он заявил, что "никогда в Америку не сбегал" и вообще ненавидит эту страну. "Я ни от кого бегать не собираюсь и ничего не боюсь! У меня вообще страхов очень мало - страшно бесчестие!" - сказал шансонье.
Новиков внешне бодр, уверен в себе, однако одет немного неопрятно (обычно он очень внимателен к одежде). Комментировать сам процесс и обвинения в его адрес он отказался. Заседание начнется с минуты на минуту.
А.Новиков проходит обвиняемым по делу обманутых пайщиков екатеринбургского жилищного кооператива "Бухта Квинс". СКР ходатайствует о домашнем аресте барда. Ранее суд избрал меру пресечения его подельнику - бывшему замминистра экономики Михаилу Шилиманову. Его отправили в СИЗО до 18 февраля 2016 года.
В суде ажиотаж - помимо журналистов, присутствуют около 30 пострадавших пайщиков.
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