×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Новиков приехал в судСегодня в 14:58

  • Текст

С часовым опозданием.

Бард Александр Новиков, которому сегодня изберут меру пресечения, явился в Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга с почти часовым опозданием. Заседание должно было начаться в 14.00.

Новиков успел пообщаться с журналистами, передает корреспондент "Уралинформбюро". В частности, он заявил, что "никогда в Америку не сбегал" и вообще ненавидит эту страну. "Я ни от кого бегать не собираюсь и ничего не боюсь! У меня вообще страхов очень мало - страшно бесчестие!" - сказал шансонье.

Новиков внешне бодр, уверен в себе, однако одет немного неопрятно (обычно он очень внимателен к одежде). Комментировать сам процесс и обвинения в его адрес он отказался. Заседание начнется с минуты на минуту.

А.Новиков проходит обвиняемым по делу обманутых пайщиков екатеринбургского жилищного кооператива "Бухта Квинс". СКР ходатайствует о домашнем аресте барда. Ранее суд избрал меру пресечения его подельнику - бывшему замминистра экономики Михаилу Шилиманову. Его отправили в СИЗО до 18 февраля 2016 года.

В суде ажиотаж - помимо журналистов, присутствуют около 30 пострадавших пайщиков.

Новости по теме:
Фигуранта дела "Бухты Квинс" арестовали
Следователи заставили Новикова поменять планы

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Мусорная гора родит Ростех?

Мусорная гора родит Ростех?

И он заработает.

Серов спокоен. До первой свиньи

Серов спокоен. До первой свиньи

Что скажет прокуратура?

Встаньте, дети, в хоровод! В детсадах нет места

Встаньте, дети, в хоровод! В детсадах нет места

Екатеринбург не решил задачу Путина.

Интервью

Инфографика

Миллиард на одного: Топ-10 банкротов Среднего Урала

Система Orphus