Про него мало написали.

В Верх-Исетском райсуде Екатеринбурга с часовым опозданием стартовало заседание по избранию меры пресечения барду Александру Новикову, обвиняемому в мошенничестве. Первыми в зал заседаний запустили пайщиков - около 20 человек, передает "Уралинформбюро". Следом зашли журналисты.

Судья зачитал данные шансонье. "Все так, но написали мало - я стою больше!" - прокомментировал Новиков.

Бард проходит обвиняемым по делу обманутых пайщиков екатеринбургского жилищного кооператива "Бухта Квинс".