Бард Новиков недоволен своим "ценником" в суде Сегодня в 15:14
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Про него мало написали.
В Верх-Исетском райсуде Екатеринбурга с часовым опозданием стартовало заседание по избранию меры пресечения барду Александру Новикову, обвиняемому в мошенничестве. Первыми в зал заседаний запустили пайщиков - около 20 человек, передает "Уралинформбюро". Следом зашли журналисты.
Судья зачитал данные шансонье. "Все так, но написали мало - я стою больше!" - прокомментировал Новиков.
Бард проходит обвиняемым по делу обманутых пайщиков екатеринбургского жилищного кооператива "Бухта Квинс".
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