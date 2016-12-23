Решающий судьбу Новикова судья взял перерывСегодня в 15:21
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На 20 минут.
В Верх-Исетском райсуде Екатеринбурга решается вопрос об избрании меры пресечения барду Александру Новикову, обвиняемому в мошенничестве. Спустя 10 минут после начала заседания, судья взял 20-минутный перерыв, передает корреспондент "Уралинформбюро".
Это связано с тем, что судье нужно ознакомиться с материалами, предоставленными стороной защиты. Адвокаты просили отпустить Новикова под залог и представили ходатайство от Театра эстрады.
"Очень рад, что я в России. Фотографируйте меня сколько угодно! - шутит тем временем шансонье с журналистами. - Позже я расскажу вам интересные вещи".
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