На 20 минут.

В Верх-Исетском райсуде Екатеринбурга решается вопрос об избрании меры пресечения барду Александру Новикову, обвиняемому в мошенничестве. Спустя 10 минут после начала заседания, судья взял 20-минутный перерыв, передает корреспондент "Уралинформбюро".

Это связано с тем, что судье нужно ознакомиться с материалами, предоставленными стороной защиты. Адвокаты просили отпустить Новикова под залог и представили ходатайство от Театра эстрады.

"Очень рад, что я в России. Фотографируйте меня сколько угодно! - шутит тем временем шансонье с журналистами. - Позже я расскажу вам интересные вещи".