Где много публики.

После небольшого перерыва в Верх-Исетском райсуде Екатеринбурга возобновилось заседание по избранию меры пресечения барду Александру Новикову, передает корреспондент "Уралинформбюро". Шансонье вернулся в зал со словами: "Вот бы так на мои концерты ходили".

В свою очередь потерпевшие попросили ограничить присутствие журналистов, так как им не видно судью. Суд попросил часть потерпевших выйти, а журналистов - сдвинуться.

Александру Новикову вменяют хищение 35 миллионов рублей у пайщиков екатеринбургского жилищного кооператива "Бухта Квинс". Вторым фигурантом по делу проходит бывший замминистра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов.