Она села пьяной за руль.

Карпинский горсуд вынес приговор автоледи, которая спровоцировала смертельное ДТП. Светлана Морарь проведет 2,5 года в колонии-поселении. Кроме того, она выплатит 1 миллион рублей родственникам погибшего, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Авария произошла вечером 8 сентября в Карпинске на улице Лесопильной. Мертвецки пьяная автоледи за рулем Chevrolet Niva выехала на встречку, где столкнулась с ВАЗ-21093. В машине Морарь находился 5-летний ребенок, он не пострадал.

Пассажир ВАЗа от полученных травм спустя неделю скончался.

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