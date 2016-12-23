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Автоледи из Карпинска отправили за решетку за гибель человека в ДТПСегодня в 16:46

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Она села пьяной за руль.

Карпинский горсуд вынес приговор автоледи, которая спровоцировала смертельное ДТП. Светлана Морарь проведет 2,5 года в колонии-поселении. Кроме того, она выплатит 1 миллион рублей родственникам погибшего, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Авария произошла вечером 8 сентября в Карпинске на улице Лесопильной. Мертвецки пьяная автоледи за рулем Chevrolet Niva выехала на встречку, где столкнулась с ВАЗ-21093. В машине Морарь находился 5-летний ребенок, он не пострадал.

Пассажир ВАЗа от полученных травм спустя неделю скончался.

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