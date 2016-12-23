Задержан директор департамента МУГИСО Сегодня в 16:16
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Игорь Разунин.
Силовики задержали главу департамента министерства по управлению государственным имуществом Игоря Разунина. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Следственного комитета России, чиновника подозревают в получении крупной взятки от бизнесмена, занимающегося размещением наружной рекламы.
"В настоящее время Разунин задержан, и следствие будет ходатайствовать об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в СКР.
МУГИСО оскандалилось весной 2016 года, когда был арестован тогдашний министр Алексей Пьянков. Он является главным фигурантом уголовного дела о взятках и растрате в министерстве. В частности, речь идет о выкупе по завышенной цене здания на Репина, 5с в рамках подготовки Екатеринбурга к ЧМ-2018. Ущерб бюджету, по мнению следствия, превысил 50 миллионов рублей.
Следует добавить, что с 2016 года МУГИСО взяло в свои руки рекламный рынок Екатеринбурга, несмотря на протесты мэрии. Первые же торги по распределению рекламных площадок вдоль Кольцовского тракта провалились - итоги были оспорены в УФАС челябинской рекламной компанией. Дело сейчас рассматривается в арбитражном суде. Второй аукцион также был приостановлен - якобы в техдокументации указаны несколько участков, которыми МУГИСО не имеет права распоряжаться. Однако антимонопольщики не нашли оснований для этих претензий.
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