Он запустил руку ей в штаны.

10-летняя школьница из Перми столкнулась в подъезде с неадекватным мужчиной. Предложив девочке помочь отряхнуться от снега, он запустил руку ей в штаны.

Как сообщили "Уралинформбюро" в краевом СУ СКР, инцидент произошел 22 декабря 2016 года. 44-летний подозреваемый задержан по горячим следам, решается вопрос о его аресте. Возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера".