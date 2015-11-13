В Перми педофил напал на 10-летнюю девочку в подъездеСегодня в 17:12
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Он запустил руку ей в штаны.
10-летняя школьница из Перми столкнулась в подъезде с неадекватным мужчиной. Предложив девочке помочь отряхнуться от снега, он запустил руку ей в штаны.
Как сообщили "Уралинформбюро" в краевом СУ СКР, инцидент произошел 22 декабря 2016 года. 44-летний подозреваемый задержан по горячим следам, решается вопрос о его аресте. Возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера".
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