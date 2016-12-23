Александр Новиков: "Ничего вы у меня не получите, животные!"Сегодня в 16:26
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Судья удалился на перерыв.
Шансонье Александр Новиков, обвиняемый в мошенничестве в крупном размере, выступил с речью в Верх-Исетском суде, где в эти минуты решается вопрос об избрании меры пресечения барду, передает корреспондент "Уралинформбюро".
Он полностью отрицает свою вину. "Я прослушал заявление следствия и поразился его подозрительности. Я никогда не был членом кооператива, не видел бухгалтера. Я предоставил землю в аренду, за что не получил ни копейки. Я отдал землю бесплатно этим людям, которые сейчас ведут клеветническую кампанию против меня (почти кричит, - прим.ред.). У меня нет основания признавать обвинения следователя, поскольку они основаны на показаниях ранее судимой подельницы обихода Ассоновой. Она пошла на сделку со следствием, чтобы оклеветать меня! Я - известный на всю страну артист!" - выступил с пламенной речью Александр Новиков.
Пайщики, присутствующие в зале заседаний, начали спорить с бардом. В ответ он прокричал: "Вы не получите свои квартиры никогда!". И, выходя из зала, уже еле слышно повторил: "Ничего вы у меня не получите, животные!".
Объявлен часовой перерыв, после которого судья объявит свое решение.
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