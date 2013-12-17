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Экс-мэр Карабаша на волоске от суда23 декабря в 19:32

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По делу о коррупции.

Завершено расследование уголовного дела экс-главы Карабаша Вячеслава Ягодинца, который обвиняется в превышении должностных полномочий. Как сообщили "Уралинформбюро" в СУ СКР по Челябинской области, материалы переданы прокурору для утверждения обвинительного заключения.

В сентябре 2013 года в Карабаше был подписан муниципальный контракт на проектирование объектов, снижающих вредное влияние городских стоков на Аргазинское водохранилище.

По данным следствия, Ягодинец распорядился заплатить исполнителю более 8 миллионов рублей, хотя тот не имел на руках заключения госэкспертизы. Кроме того, стоимость выполненных работ оказалась завышена на 1 миллион рублей – сейчас эта сумма взыскивается с фирмы через суд. Следователи собирали доказательства при участии регионального УФСБ России.

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