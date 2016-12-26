Мужчина госпитализирован.

В Златоусте 12-летний мальчик пырнул отца ножом в живот.

Как сообщили "Уралинформбюро" в ОМВД по Златоустовскому городскому округу, инцидент произошел 22 декабря 2016 года, мужчина в больнице. Уточнять подробности в полиции не стали, поскольку делом будут заниматься следственные органы.

В городском следственном отделе отметили, что к ним материалы по данному происшествию пока не поступали.