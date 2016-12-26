В Златоусте 12-летний мальчик вонзил нож в отцаСегодня в 11:10
- Текст
Мужчина госпитализирован.
В Златоусте 12-летний мальчик пырнул отца ножом в живот.
Как сообщили "Уралинформбюро" в ОМВД по Златоустовскому городскому округу, инцидент произошел 22 декабря 2016 года, мужчина в больнице. Уточнять подробности в полиции не стали, поскольку делом будут заниматься следственные органы.
В городском следственном отделе отметили, что к ним материалы по данному происшествию пока не поступали.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
Сегодня в 15:11
"Уральские авиалинии" полетят в Казахстан из Жуковского
Астана дала добро.Сегодня в 15:01
Алтаец покалечился в ДТП на тюменской трассе
У него перелом таза и травма головы.Сегодня в 14:57
Куйвашев: храму Екатерины стоять на воде
Остальное - архитектурные нюансы.Сегодня в 14:49
Путин согнал свердловских чиновников на проселочную дорогу
Латать дыры.Сегодня в 14:48
Россия замахнулась на рост нефтеэкспорта
А переработка ползет вниз.Сегодня в 14:40
В Невьянске следователь наживалась на подозреваемых
Ей грозит 6 лет колонии.Сегодня в 14:37
Солнце сожжет Землю через 5 миллиардов лет
Превратившись в красного гиганта.Сегодня в 14:31
Екатеринбуржец впал в кому после наезда автобуса
Мужчина перебегал дорогу в неположенном месте.Сегодня в 14:31
Из-за траура на Урале отменили детские елки
В Перми, Тюмени и Нижнем Тагиле.Сегодня в 14:29
Куйвашев назвал подлостью допинг-скандал с Поветкиным
В день боя.Сегодня в 13:46
Второй веткой екатеринбургского метро будут управлять частники
Если они вложат в строительство 40 миллиардов.Сегодня в 13:44
Куйвашев "списал" Паслера 4 года назад
С его согласия.Сегодня в 13:39
Хоспис в Екатеринбурге назовут в честь доктора Лизы
Погибшей при крушении Ту-154.Сегодня в 13:35
7-летний екатеринбуржец попал в больницу после ДТП
На бульваре Петра Кожемяко.Сегодня в 13:27
Шипулин продолжит борьбу за Кубок мира
Избежав дисквалификации.
-
14 декабря в 19:03
Курганец едва не зарезал 11-летнего сына
Его остановили полицейские.21 ноября в 15:25
Пожилой пермяк вспорол живот приятелю
Его закрыли в ИВС.15 ноября в 17:58
Свердловчанин напоролся на нож отца
Врачи спасли.10 ноября в 11:47
В Чусовом поймали предполагаемого убийцу трех женщин
И мужчины.31 октября в 17:12
Ямальца будут судить за истязание 8-летнего пасынка
Он бил мальчика и стрелял в него.13 октября в 13:08
В Перми пенсионер вспорол живот снохе
Возбуждено дело.12 октября в 10:38
В Прикамье мать двоих детей зарезала ухажера
Который хотел к ней вернуться.07 октября в 15:29
Житель Катайска зарезал собутыльника
И побежал звонить в скорую.28 сентября в 18:29
Екатеринбуржец пойдет под суд за убийство знакомого
На улице.27 сентября в 12:55
Челябинец ударил ножом продавца алкомаркета
И покончил с собой.
Ещё в сюжете «Детки из клетки»
Главные новости
- Сегодня в 13:46Второй веткой екатеринбургского метро будут управлять частники
- Сегодня в 13:44Куйвашев "списал" Паслера 4 года назад
- Сегодня в 13:27Шипулин продолжит борьбу за Кубок мира
- Сегодня в 12:42Халтурный Дед Мороз и плачущий Санта-Клаус
- Сегодня в 12:07В Челябинске возобновляется голодовка жильцов общежитий
Аналитика
Халтурный Дед Мороз и плачущий Санта-Клаус
Почувствуйте разницу.
Щупальца общественности
В органах власти.
Мусорная гора родит Ростех?
И он заработает.