Домашний.

24 декабря 2016 года Ленинский суд Екатеринбурга избрал меру пресечения директору департамента рекламы МУГИСО Игорю Разунину. Он пробудет под домашним арестом до 21 февраля 2017 года, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе облсуда.

Чиновника задержали 23 декабря, против него возбуждено уголовное дело. По версии следствия, Игорь Разунин через посредника получил крупную взятку от одного из участников рекламного рынка. Другие подробности пока не разглашаются. Расследованием занимается Четвертое следственное управление СКР.

Следует добавить, что с 2016 года в ведение МУГИСО перешел рекламный рынок Екатеринбурга, хотя мэрия была категорически против передачи полномочий. Итоги первых же торгов по распределению площадок вдоль Кольцовского тракта были оспорены в УФАС рекламной компанией из Челябинска. Дело сейчас рассматривается в арбитражном суде. Антимопонольщиками был приостановлен и второй аукцион - якобы в техдокументации были указаны несколько участков, которыми МУГИСО не имеет права распоряжаться. Однако после проверки претензии были сняты.

Это уже второй уголовный скандал вокруг МУГИСО. Весной 2016 года был арестован тогдашний министр Алексей Пьянков по подозрению во взятках и растрате. В частности, в рамках подготовки Екатеринбурга к ЧМ-2018 по завышенной цене было выкуплено здание на Репина, 5с. Ущерб бюджету превысил 50 миллионов рублей.