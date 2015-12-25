До денег они не добрались.

Ранним утром 26 декабря 2016 года в Каменске-Уральском сотрудники Росгвардии поймали двух 37-летних мужчин, пытавшихся вскрыть банкомат Сбербанка по улице Октябрьской.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе Управления ФСВНГ по Свердловской области, тревожный сигнал поступил из магазина "Антарес" около 4.00. Злоумышленники взломали входную дверь и пытались распилить банкомат болгаркой. Они успели вскрыть корпус устройства и взялись за сейф, когда их задержали силовики.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ (кража). Подозреваемых проверяют на причастность к трем аналогичным преступлениям. Им грозит 5 лет лишения свободы.