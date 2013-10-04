Насильник отделался условным сроком.

В Прикамье суд вынес приговор работнику речного судна. Он признан виновным в надругательстве над своей коллегой. Мужчине дали 2 года условно с равным испытательным сроком, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Уральского СУ на транспорте СКР.

Преступление было совершено 17 августа 2016 года на реке Каме. Уголовное дело было возбуждено по ч.1 ст.132 УК РФ (иные действия сексуального характера с применением насилия).