В Прикамье над женщиной надругались на судне26 декабря в 17:30
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Насильник отделался условным сроком.
В Прикамье суд вынес приговор работнику речного судна. Он признан виновным в надругательстве над своей коллегой. Мужчине дали 2 года условно с равным испытательным сроком, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Уральского СУ на транспорте СКР.
Преступление было совершено 17 августа 2016 года на реке Каме. Уголовное дело было возбуждено по ч.1 ст.132 УК РФ (иные действия сексуального характера с применением насилия).
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