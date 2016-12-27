После 9 месяцев СИЗО.

Челябинский областной суд отправил экс-главу Кунашакского района Вадима Закирова под домашний арест до 26 февраля 2017 года, удовлетворив жалобу защиты на продление содержания под стражей. В застенках он провел почти 9 месяцев.

"С учетом длительности содержания Закирова под стражей, данных о его личности, а также того, что основания, по которым ему избиралась мера пресечения в виде заключения под стражу, претерпели существенные изменения, областной суд счел возможным избрать подсудимому более мягкую меру пресечения", - пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе суда.

Вадиму Закирову вменяется 7 преступлений по трем статьям УК РФ, связанным с мошенничеством, получением взятки и злоупотреблением полномочиями. По версии следствия, в 2010-2015 годах Закиров получил квартиру стоимостью 1,7 миллиона рублей за назначение одного из своих замов. 2-миллионный откат ему вручил подрядчик строительства газопровода за своевременную оплату муниципалитетом работ, еще 2,5 миллиона чиновник получил за невыгодную муниципалитету покупку детского сада в селе Кунашак.

В.Закиров также согласовал приобретение районом по завышенной цене больницы и 24 квартир для детей-сирот. Ущерб бюджету превысил 18 миллионов рублей.