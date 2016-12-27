Экс-главу Кунашакского района отпустили домой26 декабря в 17:18
- Текст
После 9 месяцев СИЗО.
Челябинский областной суд отправил экс-главу Кунашакского района Вадима Закирова под домашний арест до 26 февраля 2017 года, удовлетворив жалобу защиты на продление содержания под стражей. В застенках он провел почти 9 месяцев.
"С учетом длительности содержания Закирова под стражей, данных о его личности, а также того, что основания, по которым ему избиралась мера пресечения в виде заключения под стражу, претерпели существенные изменения, областной суд счел возможным избрать подсудимому более мягкую меру пресечения", - пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе суда.
Вадиму Закирову вменяется 7 преступлений по трем статьям УК РФ, связанным с мошенничеством, получением взятки и злоупотреблением полномочиями. По версии следствия, в 2010-2015 годах Закиров получил квартиру стоимостью 1,7 миллиона рублей за назначение одного из своих замов. 2-миллионный откат ему вручил подрядчик строительства газопровода за своевременную оплату муниципалитетом работ, еще 2,5 миллиона чиновник получил за невыгодную муниципалитету покупку детского сада в селе Кунашак.
В.Закиров также согласовал приобретение районом по завышенной цене больницы и 24 квартир для детей-сирот. Ущерб бюджету превысил 18 миллионов рублей.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
26 декабря в 20:03
Глава Бакала получил 3 года за превышение полномочий
Условно.26 декабря в 19:44
Минобороны опровергло информацию о спасжилетах на пассажирах Ту-154
Работы на месте трагедии продолжаются.26 декабря в 19:20
Глава аппарата Сечина найден мертвым
В своем авто в центре Москвы.26 декабря в 18:55
Армянин обзавелся рабом в Югре
И запер его в автомойке.26 декабря в 18:53
История с бесправным тезкой из Екатеринбурга обернулась "уголовкой"
Срок могут схлопотать инспекторы ГИБДД.26 декабря в 18:35
Куйвашев отдаст хоккейные деньги не Козицыну
А скорее Черепанову.26 декабря в 18:19
При крушении Ту-154 погибла бывшая жительница Югры
Артистка ансамбля имени Александрова.26 декабря в 17:59
В Перми скончался попавший под колеса "Лады" школьник
Врачи оказались бессильны.26 декабря в 17:58
Слепцова выбыла с Кубка мира
Не выдержав конкуренции.26 декабря в 17:57
Жертвы крушения Ту-154 были в спасательных жилетах
Версия теракта ушла в тень.26 декабря в 17:53
На Тюменском тракте иномарка влетела в фуру
Водитель легковушки погиб.26 декабря в 17:51
Уральские города вошли в топ-10 самых читающих
В списке Пермь, Екатеринбург и Челябинск.26 декабря в 17:45
Каменск-Уральская новелла: в детский сад с прокуратурой
В поисках утраченных миллионов.26 декабря в 17:39
Южноуральский полицейский прикарманил золото
На 3,4 миллиона.26 декабря в 17:35
Под Тавдой поезд снес лесовоз
Который выехал на красный свет.
-
10 октября в 15:21
Челябинский облсуд не выпустил Сандакова из-под домашнего ареста
Он будет под замком до 30 декабря.01 июля в 14:19
Экс-главу Кунашакского района не отпустили домой из СИЗО
А лишь сократили срок ареста.14 декабря в 12:47
Замахнувшийся на 1,5 миллиона свердловский полицейский пойдет под суд
Он тряс деньги с ветврача.05 декабря в 18:14
Суд не выпустил министра спорта Прикамья из дома
Он будет под замком до 3 февраля 2017 года.18 ноября в 15:18
СКР закончил расследование второго дела против Сандакова
Ему придется зарыться в бумагах.12 октября в 19:38
В Челябинске осудили банду аферистов за имитацию ДТП
И дачу взятки полицейскому.11 октября в 14:33
Министр спорта Прикамья обжаловал свой арест
Домашний.05 октября в 14:50
Свердловский облсуд оставил под арестом участника "цыганской" перестрелки
Петра Оглы.13 сентября в 15:44
"Соколы" Путина остались без командира
Он под домашним арестом.01 апреля в 12:57
Апелляцию Куковякина передали в Свердловский облсуд
Он оспаривает приговор.
Главные новости
- 26 декабря в 18:35Куйвашев отдаст хоккейные деньги не Козицыну
- 26 декабря в 17:57Жертвы крушения Ту-154 были в спасательных жилетах
- 26 декабря в 17:45Каменск-Уральская новелла: в детский сад с прокуратурой
- 26 декабря в 16:37Спиртовые лосьоны и концентраты исчезли с прилавков
- 26 декабря в 16:20Губернатор отправил пайщиков "Бухты Квинс" к Новикову
Аналитика
Каменск-Уральская новелла: в детский сад с прокуратурой
В поисках утраченных миллионов.
Халтурный Дед Мороз и плачущий Санта-Клаус
Почувствуйте разницу.
Щупальца общественности
В органах власти.